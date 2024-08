Venezia 81, Ludovica Nasti: “Napoli è cinema, emoziona vederla raccontare bene”

(Adnkronos) – “Napoli è un set a cielo a aperto, è vita, storia e cinema in ogni angolo. Credo che ci siano tanti progetti che gridano al bello di questa città. Abbiamo visto Sorrentino con ‘La mano di Dio’ che racconta una Napoli grandissima e anche ‘L’amica geniale’ che ha portato la vecchia Napoli nel mondo. Per chi come me è napoletano e ha Napoli nel cuore, vederla raccontata bene è sempre un’emozione grandissima”. Lo afferma all’Adnkronos Ludovica Nasti, l’attrice che ha conquistato il pubblico interpretando la piccola Lila nella serie evento ‘L’Amica geniale’.

In questi giorni la giovane attrice si trova alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il suo nuovo film ‘La storia del Frank e della Nina’, in concorso nella sezione Orizzonti Extra. La pellicola, diretta da Paola Randi, vede al centro della storia tre adolescenti milanesi alla ricerca del loro posto nel mondo. Il film prodotto da Fandango arriverà con Rai Cinema il 19 settembre in sala.

Nel film, racconta Ludovica, “interpreto la Nina: un personaggio ambizioso e determinato che nasconde tanti sogni nel cassetto”. Ma la svolta arriva con l’incontro con Gollum e Frank: “Grazie a loro decide di prendere la licenza media, ma poi, nel corso della storia, studiando e costruendosi una famiglia con questi ragazzi riesce a capire il vero valore della cultura che va oltre il pezzo di carta”. Un personaggio, quello di Nina, in cui Ludovica si rivede molto: “Come lei sono molto determinata. Quando ho un obiettivo cerco di raggiungerlo a tutti i costi”. (dall’inviata Loredana Errico)