Mostra del cinema, Venezia ai piedi di Brad Pitt e George Clooney

(Adnkronos) –

Venezia ai loro piedi. Brad Pitt e George Clooney hanno infiammato il red carpet del Lido per la presentazione di ‘Wolfs’, la commedia d’azione presentata fuori concorso alla Mostra del cinema, regalando ai fan un vero e proprio show. Sguardo magnetico e fascino irresistibile, Brad Pitt ha sfilato in un completo nero, senza camicia. A scendere dall’auto con lui la sua fidanzata Ines de Ramon, una designer di gioielli che ha sfoggiato un abito bianco etero lungo monospalla. I due, hanno iniziato a frequentarsi verso la fine del 2022, ma non hanno sfilato insieme sul red carpet.

Clooney, elegantissimo in smoking nero, è stato accompagnato dalla moglie Amal, radiosa in un abito color ocra con una scollatura mozzafiato. La coppia si è sposata proprio a Venezia esattamente 10 anni fa e ai fotografi e fan ha mostrato lo stesso affiatamento di sempre. Complicità e sorrisi anche tra Brad e George. E proprio come due vecchi amici, si sono lasciati andare a scherzi e battute, mandando in visibilio la folla.

Ma il vero mattatore della serata è stato Clooney, che ha improvvisato uno show nello show. Prima ha soccorso un fotografo che era inciampato, poi ha salutato i fan in italiano con un cordiale “buonasera”, infine si è seduto tra i fotografi, scherzando e chiacchierando come uno di loro. Sulla passerella stellare anche il resto del cast Austin Abrams e Amy Ryan, accolti sulle note della colonna sonora del film.