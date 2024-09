Parigi 2024, Senna colpisce ancora: triathlon Paralimpiadi stop per acqua inquinata

(Adnkronos) –

Ci risiamo. Dopo le Olimpiadi anche le Paralimpiadi di Parigi 2024 devono fare i conti con la qualità dell’acqua della Senna. Gli eventi di triathlon programmati per oggi sono stati posticipati a causa di nuove preoccupazioni sulla qualità dell’acqua della Senna.

Undici eventi avrebbero dovuto iniziare con una frazione di nuoto nel fiume domenica mattina, ma gli organizzatori hanno affermato che sono stati ritardati a causa di un calo della qualità dell’acqua a seguito delle piogge dei due giorni precedenti. Gli eventi sono stati riprogrammati per lunedì se i test mostreranno un miglioramento della qualità dell’acqua.

Una dichiarazione di World Triathlon ha confermato il rinvio dopo un incontro con i rappresentanti di Parigi 2024 e le autorità francesi alle 3:30 di domenica. “Gli ultimi test mostrano una diminuzione della qualità dell’acqua nel fiume a seguito degli episodi di pioggia degli ultimi due giorni”, si legge nella dichiarazione. Ora, si attendono le nuova analisi: “Parigi 2024 e World Triathlon ribadiscono che la loro priorità è la salute degli atleti e, in queste condizioni, gli eventi di Paratriathlon non possono svolgersi oggi”. Gli eventi di triathlon erano originariamente programmati per domenica e lunedì, ma sono stati riprogrammati nell’arco di una giornataa causa delle previsioni di pioggia.

Il triathlon maschile durante i Giochi olimpici del mese scorso è stato posticipato di 24 ore a causa di preoccupazioni sulla qualità dell’acqua, che hanno comportato anche l’annullamento delle sessioni di allenamento della prova di nuoto e hanno condizionato le prove delle gare del nuoto di fondo.