Milano, donna accoltellata in strada alla gola: è grave

(Adnkronos) – Una donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata colpita all’addome e alla gola da diverse coltellate. Verso le 19 di oggi dei carabinieri di passaggio in via dei Transiti sono intervenuti, dopo aver visto una donna riversa sulla strada. Uno dei due militari è stato colpito allo zigomo da una testata da persone presenti sulla scena. Sul luogo è giunta poco dopo anche una volante della polizia.

La donna, sudamericana, ma ancora da identificare, è stabile, ma in prognosi riservata. Ancora confusa la vicenda sulla quale indagano i carabinieri per capire se la donna sia stata colpita prima o dopo la rissa.