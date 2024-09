Parigi 2024, Manuel Bortuzzo è bronzo nei 100 rana alle Paralimpiadi

(Adnkronos) – Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 rana SB4. Con il tempo di 1’42″52 è arrivato terzo, dietro al greco Antonios Tsapatakis (argento con 1’36”16) e a Dmitrii Cherniaev (oro con 1’32″20).

ll nuotatore venticinquenne, è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale. Dopo una pausa dallo sport per ricominciare una vita diversa e dare priorità alla propria salute mentale (durante il quale ha partecipato a programmi televisivi e scritto due libri), è tornato in vasca nel 2022: Parigi 2024 è il suo debutto alle paralimpiadi.