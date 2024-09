Milano, bambina di 4 anni morta investita da furgone

(Adnkronos) – Tragedia a Baranzate, in provincia di Milano, dove oggi pomeriggio un uomo ha investito accidentalmente una bambina di 4 anni durante una manovra con il proprio furgone. La piccola, nata in Italia da genitori di origine egiziana, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduta poco dopo l’arrivo.

Il conducente del furgone, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato negativo. Le autorità hanno posto il veicolo sotto sequestro e stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.