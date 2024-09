Salone Nautico, è boom di biglietti venduti

(Adnkronos) – Il Salone Nautico conquista tutti. Cresce del 16% il numero di biglietti on line venduti rispetto all’edizione precedente secondo quanto scrive il Sole 24 Ore che parla anche di un aumento dei ricavi del settore del 10%. Genova si prepara, quindi, ad accogliere con questi numeri la manifestazione, giunta alla sua 64esima edizione. Il Salone si terrà nell’area della ex Fiera del mare nel capoluogo ligure dal 19 al 24 settembre e avrà più di 5mila metri quadrati di spazi espositivi.

“È il settimo anno consecutivo di crescita a doppia cifra del settore in Italia” commenta Marina Stella, direttore generale di Confindustria nautica al Sole 24 Ore. “Sono aumentati sia il fatturato sia l’occupazione; contiamo (i dati sono ancora in corso di analisi da parte dell’ufficio studi, ndr.) di aver superato i 30mila addetti diretti nel 2023, rispetto ai 27mila del 2022, e ciò significa che, nella filiera, sorpasseremo i 200mila addetti, con numeri sempre in salita nell’ultimo quinquennio. Sui ricavi, poi, c’è una doppia cifra confermata che non pensavamo di poter raggiungere”.

In crescita, scrive il Sole 24 Ore, anche il numero degli espositori esteri che, nel solo segmento della produzione, aumentano di 23 unità. “La 64esima edizione della mostra di Genova – ha detto Andrea Razeto, presidente de I Saloni nautici al quotidiano economico – si annuncia come il momento delle conferme e del consolidamento. Il quadro macroeconomico internazionale, che offre una doppia lettura fra tensioni politico-militari e annunciati tagli dei tassi di interesse, sembra al momento non intaccare il trend positivo che caratterizza il settore ormai da alcuni anni”.