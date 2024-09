Bomba d’acqua su Roma, scatta l’allerta meteo. Le previsioni su tutta Italia

(Adnkronos) – Ancora una bomba d’acqua su Roma, dopo quelle di martedì. Questa mattina gli abitanti della Capitale si sono svegliati con pioggia e temporali che hanno fatto di nuovo scattare l’allerta meteo, mentre oggi 5 settembre è previsto l’arrivo della ‘burrasca di fine estate’.

Oggi, per 12-18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Per questo è scattata l’allerta meteo con l’avviso della Protezione Civile Regionale e del Campidoglio. Oltre alla pioggia, si segnalano i rischi legati alle forti raffiche di vento che potrebbero determinare la caduta di alberi.

L’attenzione si concentra in particolare nella zona di Monte Mario. Il Comune di Roma consiglia, pertanto di “non sostare a piedi o in automobile sotto ponti, vicino a corsi d’acqua e di evitare di sostare o attraversare parchi per il rischio di caduta degli alberi”.

Temperature in rapida discesa da Nord al Centro, complice l’ondata di maltempo che investirà numerose regioni. Le previsioni fanno riferimento a temporali e a fenomeni intensi.

Con l’arrivo della ‘burrasca’ che assesta una decisa spallata all’anticiclone, questa sarà una giornata all’insegna dell’allerta arancione in diverse regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto. L’allerta è gialla per Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Le uniche a fare eccezione saranno Sardegna, Sicilia e Calabria. Con il mix tra l’aria polare della Groenlandia e il calore presente sul Mediterraneo potrebbero manifestarsi veri e propri nubifragi. Precipitazioni superiori ai 150 mm attese in particolare in Lombardia e Piemonte.