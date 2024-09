Incidente a Nettuno, scontro tra due auto: morti bimbo e donna incinta

(Adnkronos) – Tragico incidente sul litorale romano. In uno scontro tra due auto, avvenuto ieri sera nel Comune di Nettuno, in via Cervicione, sono morti una donna incinta e un bambino di 7 anni. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Anzio, intervenuta sul posto intorno alle 20.30, li ha estratti dalle lamiere.

Altre due persone sono rimaste ferite nello scontro e sono state affidate al personale sanitario in codice rosso.