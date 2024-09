Fumata bianca per le elezioni del presidente della provincia, tramontata l’ipotesi del listone unico in queste ore i due schieramenti hanno comunicato i loro candidati, per il centrosinistra correrà Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, una vita in politica, oltre ad amministrare il piccolo comune in passato è stato anche presidente del consiglio provinciale. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Cremona, Lega Crema e UDC, dopo il no di Rossoni hanno fatto cadere la loro scelta su Alberto Sisti, sindaco di Castelvisconti, consigliere provinciale uscente dell’era Signoroni.

Il segretario provinciale del Pd Vittore Soldo dopo una lunga giornata di consultazioni ha così commentato l’esito della scelta caduta su Roberto Mariani: “Al termine di un lavoro di confronto che ha coinvolto amministratori locali, i partiti politici del Centrosinistra e organismi del PD cremonese, si è convenuto che la proposta di candidatura a presidente della Provincia, sarà Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo. È netta la volontà di avviare un percorso che accompagni questa provincia nel rilancio delle sue eccellenze e nel superamento delle sue difficoltà, provando a mettere in pratica un approccio di collaborazione fattiva con le altre forze politiche”.

“Il bene dei cittadini – prosegue Soldo – dovrà fare da punto di riferimento qualsiasi sarà l’esito delle elezioni provinciali, sapendo che sarà importante lavorare per portare a terra e intercettare finanziamenti per il territorio provinciale, consolidare e concludere il lavoro per le diverse infrastrutture di questa provincia, rilanciare l’ente e traguardare i temi di prospettiva che aspettano di essere affrontati. Nei prossimi giorni si procederà con l’organizzazione di un percorso che partendo dalla formalizzazione delle candidature del presidente e dei consiglieri, toccherà tutte le realtà del territorio, partendo dai sindaci e dai consiglieri comunali, i cittadini, passando dai corpi intermedi, dai sindacati alle associazioni di categoria, per poi trovare sintesi nel voto del 29 settembre e poi ripartire dopo l’esito elettorale, con il medesimo spirito di servizio rivolto al territorio e alle sue istanze”.

“Ringrazio gli amministratori e i consiglieri comunali chiamati ad esprimere le proprie scelte – ha chiosato Soldo – in merito al ruolo della Provincia e alle sue istanze. Infine ringrazio Roberto Mariani per essersi messo a disposizione così come hanno fatto sindaci e consiglieri comunali che hanno portato il loro contributo”.

