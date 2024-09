L’addio di Sangiuliano tra gli applausi dei dipendenti – Video

(Adnkronos) – Gennaro Sangiuliano lascia il ministero della Cultura dopo le dimissioni irrevocabili presentate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sangiuliano, come mostra il video esclusivo dell’Adnkronos, lascia la sede di via del Collegio Romano e si allontana tra l’omaggio dei dipendenti del dicastero: decine di persone schierate come un ‘picchetto d’onore’ accompagnano il ministro tributandogli un applauso.