L’Oreal, Olivier Tessler è il nuovo Direttore Generale Lusso Italia

(Adnkronos) – La Direzione Generale di L’Oréal Italia ha annunciato la nomina di Olivier Tessler a Direttore Generale Lusso di L’Oréal Italia. Olivier prende il posto di Francesco Santachiara, alla guida della divisione da maggio 2022. Francesco ha deciso di lasciare il Gruppo per perseguire un nuovo progetto professionale dopo 10 anni di carriera prima nel Travel Retail, poi come GM Lusso per il Benelux e poi in Italia. La Direzione Generale di L’Oréal Italia, nel congratularsi con Olivier per la nuova nomina, vuole ringraziare Francesco “per l’importante contributo portato in questi anni e augurargli il meglio dal punto di vista professionale e personale”.

Olivier Tessler è entrato nel Gruppo L’Oréal in Francia 20 anni fa. Può vantare un’importante carriera internazionale, ha infatti trascorso più di 10 anni nel Travel Retail prima in Europa e poi in Asia, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale Consumer Product Division Travel Retail. Oggi ricopre il ruolo di Deputy General Manager di Shu Uemura in Giappone.

Nel 2021 Olivier si è trasferito in Italia come GM Excellence Pole. In questo ruolo ha guidato l’accelerazione di YSL in Italia che è stato il brand con la crescita più rapida nel mercato selettivo della bellezza nel 2022. Olivier – si sottolinea in una nota – “è riconosciuto come leader curioso, coinvolgente e moderno, particolarmente impegnato nello sviluppo dei suoi team e nella promozione della collaborazione all’interno dell’organizzazione. Il suo pensiero strategico, la sua mentalità collaborativa, la sua conoscenza approfondita del modello di business del Lusso e la sua passione per il mercato italiano della bellezza saranno strumenti chiave per avere successo in questo ruolo”.Olivier assumerà la piena responsabilità di General Manager della Divisione Lusso di L’Oréal Italia a partire dal 1° ottobre