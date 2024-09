Caso Sangiuliano, ex marito Boccia chiede da un anno ‘pubblicazione’ divorzio

(Adnkronos) – L’ex marito di Maria Rosaria Boccia, la donna protagonista della vicenda che si è conclusa con le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, da circa un anno chiede di correggere l’errore materiale presente nella sentenza di divorzio, ottenuta da un tribunale napoletano nel 2015, che ancora oggi – a nove anni dal verdetto – non risulta trascritta all’anagrafe. E’ un dettaglio che emerge ora che i riflettori sono tutti puntati sull’ex sposa.

Nel provvedimento, da quanto risulta al’Adnkronos, è riportato in modo non corretto il codice fiscale dell’imprenditrice, un errore di cui è stata chiesta la correzione allo stesso tribunale. La coppia formata da Marco e Maria Rosaria si è sposata nel 2009, nozze che non hanno fatto in tempo a decollare: dopo pochi mesi la relazione si è interrotta ed è iniziato lo scambio di lettere tra avvocati. La separazione, inizialmente ‘combattuta’, si è risolta con il divorzio. I due vivono in città diverse e non hanno mantenuto nessun contatto.