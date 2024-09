Dal caldo al maltempo, ribaltone meteo nel weekend: le previsioni

(Adnkronos) – Meteo movimentato e clima da mezze stagioni nei prossimi giorni con il passaggio dal caldo africano ad una fase quasi autunnale con diffuso maltempo e crollo delle temperature.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore farà caldo e ci sarà tanto sole: le massime sono previste in sensibile aumento ovunque con picchi di 40-42°C in Sardegna (!) e 36-39°C in Sicilia. Farà molto caldo anche altrove, con 34°C sul resto del Sud ma anche a Roma e Terni, sulle infuocate regioni centrali dell’Estate 2024.

A tal proposito (le infuocate regioni centrali dell’Estate 2024) l’analisi dei dati conferma che la Capitale è stata una delle città più colpite dalle ondate di calore degli scorsi mesi: a luglio ed agosto la media delle temperature massime di Roma è stata 34,3°C, un valore eccezionale, strabiliante, così estremo che è schizzato oltre la climatologia di circa +3°C.

Un andamento simile è stato registrato anche a Milano, Bologna e Napoli (per citare alcune città) con +2,5/+3°C oltre la media, ma solo ad agosto. Insomma questo sabato allungherà il periodo di caldo africano iniziato alla fine di giugno su tutta l’Italia, al Sud anche prima. Ma da domenica 8 settembre cambierà tutto.

Domenica una perturbazione atlantica, in ingresso dal Golfo del Leone verso l’Italia, colpirà sin dal mattino la Liguria, la Toscana e gradualmente tutto il Nord: al momento, sono attese forti piogge entro pranzo intorno al Mar Ligure, poi dal primo pomeriggio anche su Sardegna, Alto Lazio, Lombardia, Emilia Romagna; dalla sera saranno colpite tutte le regioni centro settentrionali.

La giornata di domenica, ad essere pessimisti, sarà molto perturbata su gran parte del Centro-Nord dalla mattinata in poi; ad essere ottimisti sarà ancora bella e molto calda al Sud con ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo, Molise e Marche (a tratti Nord-Est) fino al primo pomeriggio. Ovviamente per tutti i dettagli orari e geografici aspettiamo ulteriori aggiornamenti.

Quel che è certo è che la domenica ci riporterà, lentamente, con i piedi per terra dopo l’eccezionale caldo africano delle prossime ore, anche se avremo ancora 37-38°C sulle Isole Maggiori e in Puglia, circa 35°C in Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata.

La prossima settimana vedrà invece un graduale calo delle temperature massime verso i 23-26°C ovunque, e con minime fino a 12-13°C al Nord: qualora la previsione venisse confermata, entreremo in un periodo simil-autunnale con un cambio di stagione importante. Fuori le felpe, i pantaloni lunghi e, perché no, a tratti anche qualche piumino o impermeabile un po’ più pesante.

Intanto godiamoci il caldo africano delle prossime ore (non esclusi locali record per settembre) e poi penseremo al fresco autunnale da domenica-lunedì in poi.

NEL DETTAGLIO



Sabato 7. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo per il periodo; fino a 42°C in Sardegna. Al Sud: sole e molto caldo per il periodo fino a 38-39°C.

Domenica 8. Al Nord: intensa fase di maltempo. Al Centro: peggiora fortemente sulla Toscana, dal pomeriggio verso le altre regioni. Al Sud: tanto sole e molto caldo.

Lunedì 9. Al Nord: maltempo specie sul Nord-Est. Al Centro: maltempo. Al Sud: maltempo.

TENDENZA: settimana di stampo simil-autunnale con sole alternato a piogge e temperature in calo, anche sotto la media del periodo su tutto lo Stivale.