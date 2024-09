Sinner in finale US Open 2024, come cambia ranking e quanto guadagna

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in finale agli US Open 2024. L’azzurro, con la vittoria in semifinale in 3 set contro Jack Draper, si assicura un posto in finale domenica 8 settembre. Come cambia il ranking di Sinner? Quanto guadagna il numero 1 del mondo?



Sinner blinda ulteriormente la prima posizione nel ranking in vista del finale di stagione con oltre 3000 punti di vantaggio sul tedesco Alex Zverev, che sale al secondo posto davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic, giù dal podio. L’altoatesino, con il biglietto abbondantemente timbrato per le Atp Finals, va a caccia del sesto titolo stagionale, il 16esimo di una carriera decollata nell’ultimo anno. Sinner, primo tennista italiano a giocare la finale dell’Open degli Stati Uniti, si assicura anche un assegno decisamente cospicuo nell’ambito del montepremi record del torneo.

La qualificazione alla finale vale 1,8 milioni di dollari come riconoscimento per il percorso compiuto in 2 settimane di torneo. Manca la ciliegina sulla torta e Sinner, in caso di trionfo domenica, si metterebbe in tasca 3,6 milioni di dollari.

Il miglior tennista del pianeta, dall’inizio della carriera, ha già guadagnato oltre 24 milioni di dollari di soli premi: nella peggiore delle ipotesi, domenica sera sfiorerà i 26 milioni di prize money complessivo. In caso di vittoria, si avvicinerà sensibilmente al traguardo dei 30 milioni, che rappresentano però solo una voce dell”azienda Sinner’: il miglior giocatore del mondo da tempo è un volto apprezzatissimo di brand internazionali che spaziano dagli orologi al caffè passando per l’abbigliamento e la pasta.