Fedez stonato e il video virale: “Non sono Celine Dion”

(Adnkronos) –

Problemi con l’autotune sul palco per Fedez: l’esibizione fa ‘flop’. Sui social circolano diversi video con il rapper milanese al concerto di Torrenova del messinese che lo provano tanto che lui stesso a un certo punto si è fermato, mentre intonava ‘Sexy Shop’, il brano lanciato questa estate insieme al collega Emis Killa. “Stoppala, stoppala amico: c’è un problema tecnico. Ho un ritorno in cuffia” ha detto Fedez al fonico.

“Abbiamo un problema tecnico: non so cantare”, “l’autotune è andato, un disastro”, “e c’è anche chi paga per venirlo a vedere” si legge nei commenti dei tanti filmati che girano su X.

“Video viralissimo, super scoop: ho cantato di m.. ‘Sexy shop’ ieri” commenta in una Storia Fedez che aggiunge: “Mai preteso di essere Celine Dion, mai detto di esserlo, però, in questo caso ‘non ho cantato così perché non c’era l’autotune’, ma perché l’autotune era impostato su una scala armonica diversa dalla nota, dalla tonalità del brano, quindi, anche se l’avesse cantata una persona intonata ‘non io, ovviamente’ l’avrebbe stonata lo stesso perché l’autotune ti porta su note sbagliate rispetto a quelle della canzone. Basta, finita la polemica”.

“Detto ciò non vi nascondo che mi girano anche a me perché ci tengo sempre a dare il meglio e non siamo riusciti a risolvere il problema tecnico su quel brano lì anche perché avevamo tre date in una notte sola: l’ultima siamo arrivati alle 4 di notte. Le altre canzoni le ho cantate abbastanza bene: mi darei un 6. Grazie a tutti quelli che sono venuti perché è stata una figata nonostante abbia cantato male ‘Sexy Shop’. Ve la rifaccio, no vi faccio un favore a non rifarvela” conclude in un’altra Storia sempre su Instagram.