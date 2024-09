Sparatoria in Kentucky, 5 feriti gravi: è caccia all’uomo “armato e pericoloso”

(Adnkronos) – E’ caccia all’uomo in Kentucky dopo che nella notte, nei pressi dell’interstatale I-75, un 32enne “armato e pericoloso ha aperto il fuoco, colpendo diverse persone, ferendone cinque in modo grave. Lo ha reso noto la polizia della contea di Laurel, che ha identificato il sospetto in Joseph A. Couch, bianco, alto 1,75 e di circa 70 chili di peso. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia: l’uomo avrebbe sparato contro nove veicoli.