Israele attacca in Siria, diversi morti e feriti

(Adnkronos) – Almeno 14 persone sono state uccise e 43 ferite in un raid attribuito a Israele nel sud della Siria. Lo riferiscono i media statali siriani, affermando che “il numero dei martiri causati dall’aggressione israeliana in diversi siti nelle vicinanze di Masyaf è salito a 14 martiri e 43 feriti, di cui sei in condizioni critiche”, riporta l’agenzia di stampa ufficiale Sana citando una fonte medica.

I bombardamenti hanno colpito siti vicino alle città di Homs e Tartus. Sarebbe stata centrata anche una struttura di “ricerca scientifica” vicino Hama.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH) “tra le vittime ci sono “n uomo e suo figlio che si trovavano in un veicolo e quattro soldati non identificati”. “Tredici violente esplosioni hanno avuto luogo nell’area, che ospita centri di ricerca scientifica”, aveva dichiarato l’organizzazione in un comunicato precedente.