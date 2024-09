Foggia, ancora violenza verso gli infermieri del Policlinico Riuniti: arrestato un diciottenne

(Adnkronos) –

Altra aggressione nei confronti del personale medico del Policlinico Riuniti di Foggia. I Carabinieri hanno arrestato, questa notte, in flagranza di reato un diciottenne, verosimilmente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che si è recato al Pronto Soccorso in stato confusionale per essere assistito e, dopo aver ricevuto le prime cure, ha iniziato ad agitarsi fino al punto di inseguire l’infermiere che gli prestava soccorso e, una volta raggiunto, colpirlo in pieno volto con un pugno, per poi sferrare un calcio alla vittima ormai a terra. Il giovane ha poi proseguito la corsa lungo i corridoi, dove ha colpito con uno schiaffo un secondo infermiere, affacciatosi per prestare aiuto al collega.

Immediato l’intervento di una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri, che stava svolgendo un servizio di perlustrazione della zona ospedaliera disposto alla luce dell’aggressione avvenuta il 4 settembre. I Carabinieri intervenuti, dopo aver consentito le cure del caso all’aggressore, lo hanno condotto presso i propri uffici in stato di arresto. In attesa dell’udienza di convalida, il soggetto si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria presso la casa circondariale di Foggia.