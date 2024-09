Meloni sente Draghi, incontro nei prossimi giorni a Palazzo Chigi

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con l’ex premier Mario Draghi, al quale ha rivolto l’invito ad incontrarsi nei prossimi giorni a Palazzo Chigi per un confronto sul rapporto sul futuro della competitività europea. Lo rende noto lo staff della premier.

“Occhio a nani e ballerine…”. Questo, apprende l’Adnkronos, l’invito che intanto i vertici del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera hanno rivolto ai deputati che si sono riuniti oggi in Sala Tatarella per fare il punto sulla ripresa dei lavori parlamentari.

L’onda lunga della vicenda Sangiuliano-Boccia, che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura, non si è ancora attenuata. E nessun riferimento alla questione sarebbe stato fatto nel corso dell’assemblea di stamattina. Ma la raccomandazione del capogruppo a Montecitorio Tommaso Foti a tenere alta la guardia assume un valore notevole, soprattutto in vista della sessione di bilancio. Cercheranno di dimostrare in tutti i modi che il governo, la nostra classe dirigente non è all’altezza e per questo dobbiamo fare attenzione, il senso del ragionamento di Foti davanti ai deputati riuniti. Insomma, il monito è quello di serrare i ranghi e stare in campana.

Durante la riunione è stata anche ufficializzata l’espulsione del deputato trentino Andrea De Bertoldi, passato al gruppo Misto dopo la sanzione del collegio di garanzia di Fratelli d’Italia e ormai prossimo a fare il suo ingresso in Forza Italia.

Un’altra esortazione rivolta agli onorevoli meloniani è stata quella di garantire la presenza in Aula e nelle Commissioni nei prossimi tre mesi, che saranno “molto impegnativi” a causa della manovra economica, la terza del governo Meloni. Giustizia, bilancio e lavoro sono i tre temi indicati come priorità dal governo. Non sono il vostro capoclasse – avrebbe scherzato Foti – ma il vostro capogruppo ed è mio compito richiamarvi all’ordine, per senso di responsabilità.