Monte Bianco, ritrovati i corpi degli alpinisti Andrea Galimberti e Sara Stefanelli

(Adnkronos) – Ritrovati oggi i corpi dei due alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco. Di Sara Stefanelli e Andrea Galimberti si erano perse le tracce da sabato 7 settembre. Il tragico ritrovamento oggi da parte di uno degli elicotteri del soccorso alpino francese, dopo tre giorni di maltempo che ne aveva impedito il decollo. Insieme a loro anche i cadaveri di due alpinisti coreani.

Come confermato da Etienne Rolland, comandante del Pghm di Chamonix, le due cordate sono state “rapidamente localizzate: avevamo un’idea di dove potessero essere, della loro altitudine e del loro percorso”.

Sulla pagina Fb di Andrea Galimberti tanti messaggi di persone che, fino a poche ore fa, si auguravano un epilogo positivo e che ora piangono l’amico. Sui loro social gli ultimi scatti condivisi sul Cervino, sempre insieme, in vetta e al rifugio, felici. Galimberti descrive in maniera estremamente dettagliata l’ascesa al Cervino, compiuta lo scorso 3 settembre con l’amica Sara: “Dopo il classico corso di alpinismo tre mesi fa Sara inizia ad arrampicare con me. Davvero tanta roba da subito, in alta quota sul facile non ha problemi anzi va da Dio”, scriveva Galimberti e, poi, mi dice, “Andre, io ho un sogno da sempre, arrivare in vetta al Cervino!!!”.