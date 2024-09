Sinner inedito dopo US Open, star della tv Usa

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ‘star’ della tv americana dopo il trionfo agli US Open. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, si è disimpegnato alla grande in campo nella finale contro Taylor Fritz. E poi, nel day after, spettacolo anche in tv. Sinner è stato ospite di Live Kelly and Mark, contenitore mattutino della Abc. Il 23enne si è presentato in studio portando il trofeo conquistato a Flushing Meadows e regalando ai conduttori dei cappellini celebrativi. Il conduttore del programma, Mark Consuelos, ha la mamma italiana: “Ti ha seguito sempre per tutta la carriera ed è felicissima che tu abbia vinto”. “Sono felice per tua mamma!”, la risposta di Sinner, che si presenta al grande pubblico americano.

“La mia famiglia è dell’estremo nord in Italia. Veniamo dalle montagne, siamo nella natura, ci sono tanti animali… Non è la giungla eh… Dalle nostre parti la mentalità e il modo di vivere sono un po’ diversi, l’Italia è molto varia e splendida”. “Quando ero piccolo ero decisamente migliore come sciatore che come giocatore di tennis. Ho cambiato sport perché nello sci se commetti un errore non puoi più vincere. Nel tennis invece puoi fare un sacco di errori, devi solo accettarli e provare ad andare avanti. E’ successo anche in finale…”, dice Sinner, che risponde alle domande sulla sua compostezza in campo. “A volte bisogna giocare con la faccia di un giocatore di poker, ma dentro magari c’è una tempesta…”, dice l’azzurro.

A Today, sulla Nbc, Sinner si ritrova a correggere la conduttrice che parla di vittoria “in due set”. “Sono stati tre set”, dice l’azzurro sorridendo. “Sarebbe stato meglio se fossero stati due”, dice l’altoatesino, che torna sulla dedica della vittoria alla zia, malata. “E’ un momento difficile non solo per me, è la sorella di mia mamma e non è un momento facile per tutta la famiglia. Cerco di fare il massimo per darle un po’ di forza, non so serva ma ci provo”, dice Sinner.