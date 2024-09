Coppa Davis, Berrettini batte Fonseca e Italia-Brasile 1-0

(Adnkronos) – L’Italia è in vantaggio per 1-0 sul Brasile nel match valido per il gruppo A di Coppa Davis a Bologna. Oggi 11 settembre il 28enne romano Matteo Berrettini, numero 43 del mondo, supera il 18enne di Rio de Janeiro Joao Fonseca, numero 158 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5) in un’ora e 22 minuti di gioco. In campo i numeri 1 delle due squadre: l’azzurro Matteo Arnaldi opposto a Thiago Monteiro.