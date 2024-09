Coppa Davis, oggi esordio Italia contro il Brasile: orari, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Coppa Davis, inizia ufficialmente oggi mercoledì 11 settembre il cammino dell’Italia nella competizione. L’esordio degli azzurri, campioni in carica, sarà contro il Brasile: Arnaldi, Berrettini e Cobolli i singolaristi, Bolelli e Vavassori per il doppio all’Unipol Arena di Bologna.

Si è aperto ieri il girone che porterà alle finali di Malaga. A completare il Gruppo A ci sono anche Belgio e Olanda, avversarie dell’Italia rispettivamente venerdì e domenica prossimi.

Per la sfida tra Italia e Brasile, il primo match di singolare è previsto per le 15.00, a seguire il secondo match e quindi il doppio. Le partite saranno trasmesse in diretta in chiaro sulla Rai 2 (fino alle 19.40 circa) e quindi su Rai Sport, oltre che da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Match disponibili anche in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, su Now e SkyGo.