L’immobile, di frome razionaliste e risalente agli ultimi anni del Ventennio, è classificato come “Bene abbandonato” dal Ministero della Cultura. E abbandonato lo è davvero, l’ex Provveditorato agli Studi di piazza 24 Maggio, di cui la Provincia ha deciso di rientrare in possesso, previa convenzione con la Fondazione Arvedi Buschini che lo ristrutturerà per farne alloggi per gli universitari.

222.800 euro circa l’affitto pagato dalla Provincia ogni anno al Fondo Eridano, a cui l’edficio era stato trasferito anni fa insieme a molti altri, occupati dagli uffici provinciali, come ad esempio la sede egli uffici tecnici di via Bellarocca e via Belfuso (123mila e 193 mila euro l’anno) o la sede principale di corso Vittorio Emanuele, palazzo Tinti – Pallavicino, per cui il canone annuo è di 626.418 euro, tutti valori a cui aggiungere l’Iva.

Delle condizioni di degrado in cui versa l’edificio si era fatto portatore già nel 2019 l’allora dirigente dell’Ust (ufficio scolastico territoriale) Fabio Molinari: in una missiva indirizzata alle istituzioni elencava “intonaci non curati, crepe nelle murature, ascensori non funzionanti, serramenti rovinati e parte dello stabile stesso completamente inagibile (spazio ex teatro)”. E ancora: mancanza di impianto di condizionamento dell’aria e blocco dell’ascensore che impediva ai soggetti diversamente abili di poter salire al primo piano.

L’intervento di recupero consentirà anche di recupare il vasto parco interno, finora poco fruibile viste le condizioni dell’edificio, oltre al vecchio teatrino, chiuso da anni in quanto non agibile.

