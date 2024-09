Taylor Swift: “Voto per Kamala Harris, una guerriera per gli Usa”

(Adnkronos) –

Taylor Swift vota per Kamala Harris. La superstar del pop prende posizione con un endorsement formale dopo il dibattito televisivo tra la vicepresidente degli Stati Uniti e Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre. “Voterò per Kamala Harris e per Tim Walz alle elezioni presidenziali 2024”, scrive Swift su Instagram dopo il confronto televisivo. “Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e per le cause che hanno bisogno del sostegno di un guerriero. Penso che sia una leader dotata e risoluta, credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”.

L’endorsement di Taylor Swift è un bonus che può fare la differenza alle urne. La pop star, che solo su Instagram ha 283 milioni di follower, è l’idolo e il riferimento per un’intera generazione e può diventare un fattore per determinare l’orientamento di voto degli elettori più giovani.