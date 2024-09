Trump: “Ho stravinto, Harris vuole un altro dibattito perché ha perso”

(Adnkronos) – “Ho vinto il dibattito. Ed era 3 contro 1”. Donald Trump non ha dubbi: si considera il netto vincitore del dibattito televisivo con Kamala Harris. L’ex presidente e l’attuale vicepresidente si sono confrontati nel dibattito moderato dalla Abc e trasmesso da Philadelphia. “E’ stata una grande serata. Penso sia stato il mio miglior dibattito in assoluto, considerando in particolare che era 3 contro 1”, scrive sul social Truth accusando di parzialità i due giornalisti di Abc News, Linsey Davis e David Muir, che hanno ripetutamente corretto le affermazioni del candidato repubblicano. “La gente dice che è stata una grande vittoria”, aggiunge Trump che pubblica i risultati di alcuni sondaggi relativi al dibattito: tutte le rilevazioni citate nei post attribuiscono una vittoria schiacciante all’ex presidente nel confronto tv.

“E’ stato il mio miglior dibattito che io abbia mai fatto. I sondaggi sono ottimi, con risultati schiaccianti”, ribadisce Trump ai cronisti dopo il dibattito. Harris “vuole un altro dibattito perché è stata battuta. Non so se ne faremo un altro… I sondaggi sono ottimi, al di là di questo… E’ stata una serata interessante, una grande serata. I moderatori sono stati molto scorretti, è stato un 3 contro 1. Ma nonostante questo, è stata una grande serata. Sapevo che i moderatori sarebbero stati pessimi, questo è il peggior network e lo è sempre stato. Harris ha chiesto subito un secondo dibattito perché ha perso. Non penso che lei sia andata bene, non ha protetto il suo candidato vicepresidente e ha preso le distanze da Biden: credo sia una cosa grossa”.