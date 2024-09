Cancellata la serie ‘Prisma’ e i fan insorgono. Il creatore Bessegato: “Fallimento personale”

(Adnkronos) –

Prime Video ha deciso di cancellare ‘Prisma’: la terza stagione non si farà. Ad annunciarlo il creatore Ludovico Bessegato sui social: “Non conosco le ragioni profonde delle scelte editoriali delle piattaforme e non conosco nemmeno i dati ufficiali. Ma so che la seconda stagione è andata bene come la prima aumentando la sua base di pubblico”.

La seconda stagione della serie – che racconta un gruppo di ragazzi di Latina tra identità di genere, sessualità, disabilità, bullismo, droga e revenge porn – è andata bene ma non abbastanza da assicurare la nuova stagione. Questo meccanismo “si sta verificando sempre più di più nel mondo della serialità”, ha spiegato Bessegato. Secondo il creatore, negli ultimi due anni è cambiata la policy delle piattaforme: “Se prima andavano alla ricerca di prodotti sperimentali che si differenziassero dalle serie generaliste, ora sembra che vogliano allargare il pubblico a discapito di prodotti che portino sullo schermo narrazioni alternative. Questo è legittimo, perché sono piattaforme private che si mantengono grazie agli abbonamenti. Ma da creatore e spettatore mi dispiace”.

Bessegato non condivide la scelta ma l’accetta: “Non ho alternative”. La sfida in futuro “sarà cercare di trovare un equilibrio tra ciò che piace al pubblico e quello che piace a me. Se passiamo due anni a intervistare i ragazzi per fare una serie più autentica possibile e poi si preferiscono le storie in cui una ragazzina timida si innamora dello str**zo, con meccanismi narrativi vecchissimi, che richiamano più attenzione e più pubblico di quanto faccia una serie come ‘Prisma’, significa che abbiamo fatto degli errori?”.

“Abbiamo raccontato un’Italia che nessuno aveva mai fatto, ma esistono ancora dei canovacci che funzionano meglio dell’autenticità”. Per Bessagato si tratta di “un fallimento personale, ma bisogna anche accettare quello che il pubblico vuole e ama. Anche se non è quello che piace a noi”. Nei programmi del creatore un nuovo progetto: “Mi dedicherò a un film che avevo posticipato per curare ‘Prisma’. Forse il cinema è lo spazio giusto per quello che voglio raccontare. Sono davvero dispiaciuto, avevamo scritto una stagione 3 che chiudeva bene la storia”.

La speranza di Bessegato è che “sia solo un arrivederci e che in futuro ci siano le condizioni per far uscire ‘Prisma 3’. Sono stati tre anni bellissimi, ‘Prisma’ è stata una cosa molto importante per me, lo scambio che abbiamo avuto con centinaia di migliaia di fan, in Italia e in tutto il mondo, è stata una delle cose più belle della mia vita. Ci vedremo con altre storie”, conclude.

Intanto però i fan non si arrendono e su Twitter è partito l’hasthtag #SavePrismaLaSerie, con una pioggia di messaggi di spettatori che sperano di far cambiare idea alla piattaforma streaming Prime Video e di poter vedere confermata la serie per la terza stagione conclusiva. “Skam era stato cancellato, ma noi abbiamo fatto rumore e alla fine vincemmo. Possiamo farlo di nuovo”, scrive u utente.