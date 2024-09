Harry compie 40 anni, weekend con gli amici e senza Meghan

(Adnkronos) – Il principe Harry sta organizzando una vacanza con i suoi “amici più cari” per i suoi 40 anni, che compie domenica 15, ma senza Meghan Markle. Il duca di Sussex partirà per un weekend ‘fuori porta’ dopo la festa di compleanno privata con la famiglia presso la villa di Montecito. Lo rivela il Sun, aggiungendo che Meghan resterà in California con i figli Archie e Lilibet, che Harry ha definito i due “regali più belli” mai ricevuti.

La ‘fuga’ con gli amici nel fine settimana dovrebbe portare il duca di Sussex a Cold Spring Trail, in California, rivela l’Express, citando una fonte che ha ricordato che la destinazione del viaggio “ha molti ruscelli in cui la gente si tuffa regolarmente, ma ci sono anche molti serpenti e altri animali selvatici con cui fare i conti, come i grandi felini. Harry e i suoi amici vivranno davvero una bella esperienza all’aria aperta durante lunghe escursioni. Speriamo che porti con sé una guida esperta”.

Quanto ai doni per il suo compleanno, Harry ha dichiarato a People: “Il regalo più bello che mi sia mai stato fatto sono stati, senza dubbio, i miei figli. “Mi piace vederli crescere ogni singolo giorno e adoro essere il loro papà”. Secondo il News International, in qualche modo il principe “coinvolgerà” anche re Carlo nei festeggiamenti: “Harry potrebbe inviare un video dei festeggiamenti con Archie e Lilibet al sovrano”, ha detto una fonte al giornale. Mentre un’altra fonte ha affermato: “Re Carlo ama ancora il figlio da cui è separato, anche dopo le affermazioni di Harry contro la famiglia reale. Manderà un messaggio privato al duca nel suo grande giorno”.