Una lite tra due uomini è scoppiata ieri sera verso le 20 in via Cadore. A discutere animatamente sono stati due 35enni che presto dalle parole sono passati ai fatti, azzuffandosi per motivi di gelosia. Protagonisti, l’attuale compagno della donna contesa e il suo ex.

I due si sono affrontati nei pressi dell’ingresso dell’abitazione. Per entrambi, dopo l’aggressione, è stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale. Lievi le ferite riportate dai due contendenti.

A calmare gli animi ci hanno pensato gli agenti della Squadra Volante della Questura.

