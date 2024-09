La Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale e la rete europea Enterprise Europe Network, organizza un Percorso Formativo online – Minimaster gratuito sul tema “Marketing Digitale e Scenari Digitali per l’export” per le imprese del territorio cremonese. Il percorso si sviluppa in 4 incontri e 1 laboratorio interattivo:

Il primo webinar “Strategie per l’export 4.0 e canali distributivi digitali” sarà tenuto dalla dott.ssa Condina e si svolgerà il 16 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il modulo intende presentare le opportunità offerte dall’ecosistema digitale 4.0 e come impostare il piano di export digitale, presentare il panorama dei canali distributivi digitali, dai marketplace ai vendor ed alle reti virtuali, e indicare i criteri per impostare il mix distributivo adatto alla propria azienda.

Il secondo webinar dal titolo “Espandi il tuo business oltre i confini Export Digitale e Social Network” sarà tenuto dalla dott.ssa Agnes Randriamaitso e si svolgerà il 23 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il modulo intende fornire una panoramica dell’Export Digitale ed esplorare vantaggi e opportunità dei social network per impostare una strategia di marketing mirata all’export.

Il terzo webinar dal titolo “Intelligenza Artificiale per il marketing” sarà tenuto dal dott. Emanuele Ricci e si svolgerà il 30 settembre dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il webinar mira ad illustrare l’intersezione tra l’AI e il mondo del marketing. Parleremo della generazione di testi e immagini, del prompt design e vedremo come l’AI sta cambiando il modo di creare i contenuti per social ed e-commerce.

Il quarto webinar dal titolo “SEO e SEA per l’impresa: come sfruttare i motori di ricerca per entrare in contatto con potenziali clienti” sarà tenuto dal dott. Emanuele Ricci e si svolgerà il 7 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il webinar intende illustrare come utilizzare i motori di ricerca per entrare in contatto con utenti interessati ai prodotti o servizi delle imprese. Verranno approfonditi anche i temi del marketing attraverso i contenuti e come e della pubblicità.

L’ultimo webinar dal titolo “Laboratorio Interattivo di verifica delle conoscenze acquisite e casi pratici ” sarà tenuto dalla dott.ssa Condina e si svolgerà il 14 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Il percorso formativo è gratuito, gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom e gli iscritti riceveranno il link via mail il giorno prima della giornata formativa. Sarà erogato un attestato di partecipazione per gli utenti che frequenteranno l’80% del percorso.

