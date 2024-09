“Non fateci mangiare, votate per Trump”, è boom di meme con gatti

(Adnkronos) – ”Non lasciate che ci mangino. Votate per Trump”. E’ questo il testo dello striscione che un gruppo di gattini rossi tiene tra le zampe, mentre con sguardo supplicante si rivolgono agli utenti dei social. Il messaggio del meme, uno dei tanti che sta affollando i social, richiama la tesi espressa dall’ex presidente americano Donald Trump durante il suo dibattito con Kamala Harris, secondo cui in Ohio gli immigrati haitiani mangiano gatti, oltre che cani. Ma i social vanno anche oltre e un altro gatto rosso, questa volta più adulto, nel ‘suo’ meme tiene tra le zampe uno striscione con la scritta: ”Kamala mi mangia”.

In campo scende anche Elon Musk, che dopo aver espresso il suo sostegno al tycoon in vista delle elezioni di novembre condivide su ‘X’ un meme di Trump mentre nuota abbracciato a un’anatra e a un gatto. ”Proteggete le nostre anatre e i nostri cuccioli in Ohio”, recita la didascalia.

Da ‘X’ si passa poi a TikTok, dove oltre 70mila video mostrano animali domestici con gli occhi sgranati che guardano nervosamente la telecamera, come se temesseno per la loro incolumità. Le visualizzazioni sono già decine di milioni.

Tornando su ‘X’, si torna ai comizi. Bandiere americane sullo sfondo, un altro meme ritrae Trump sul palco davanti a una platea di gatti. ”Cats for Trump”, si legge sul leggio davanti a cui parla il candidato americano.