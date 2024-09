La pioggia sta causando parecchi problemi alla circolazione dei treni sul territorio cremonese. In tarda mattina si erano verificati ritardi fino a due ore sulla Milano – Cremona Bozzolo, situazione andata poi leggermente migliorando nel pomeriggio con ritardi ridimensionati a 80 minuti circa. Alcuni convogli sono state fermati prima di giungere alla destinazione prevista, come quello da Bozzolo per Milano delle 11,03 che si è arrestato ad Acquanegra Cremonese dove è giunto con un’ora di ritardo; quello in direzione opposta, in partenza da Milano alle 13,15 ha fermato la sua corsa ad Acquanegra.

“Le avverse condizioni meteo – spiega Trenord – hanno danneggiato la linea ferroviaria, tra le stazioni di Cavatigozzi e Acquanegra. La circolazione è fortemente rallentata e si stimano ritardi fino a 80 minuti per i treni coinvolti. Per eccessivo ritardo di alcune corse è necessario effettuare delle variazioni di percorso e cancellazioni”.

