Annalisa canta al matrimonio dell’ex, Chiara Ferragni testimone: Veronica Ferraro e Davide Simonetta sposi

(Adnkronos) – L’influencer Veronica Ferraro e il musicista e produttore Davide Simonetta sono diventati moglie e marito. Un matrimonio seguitissimo sui social, soprattutto grazie alle celebrità presenti tra gli ospiti. In primis le sorelle Ferragni, con Chiara nel ruolo di testimone della sposa, sua amica da 17 anni. E poi tanti occhi puntati anche su Annalisa, che con Davide Simonetta ha avuto una storia in passato, durata due anni. I rapporti sono rimasti ottimi tra i due tanto che è stata proprio la cantante a intonare al microfono ‘La prima cosa bella’ per gli sposini.

In qualità di testimone, Chiara Ferragni ha tenuto un discorso per omaggiare la sposa. E nel farlo ha ricordato che l’ultimo anno per lei non è stato facile, tra il Pandoro Gate e la separazione dal marito Fedez. “In uno dei momenti più brutti della mia vita, lo scorso febbraio, – ha detto Ferragni – io ero a guardare il mare da una terrazza insieme a te, a Rapallo. La notte prima aveva piovuto e sopra di noi c’erano solo nuvole grigie. Tranne un raggio di luce che magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata durante tutto quel periodo brutto”. Poi ha continuato: “Con il tempo tendiamo a dimenticarci di cosa le persone fanno o dicono, ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi diciassette anni tu, più di tutto, mi hai fatta sentire al sicuro, mi hai fatta sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi c***ata ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia”.

Annalisa ha cantato ‘La prima cosa bella’ durante la cerimonia, mentre suo marito l’ha accompagnata al pianoforte. Gli sposi nel frattempo si sono abbracciati e l’hanno ascoltata cullandosi l’un l’altra.

Più avanti durante la festa Annalisa ha cantato la sua hit ‘Bellissima’, dedicandola proprio alla sposa, Veronica Ferraro, a cui ha detto: “Sei bellissima”.

Tra gli altri invitati noti le sorelle di Chiara Ferragni, Francesca e Valentina con i rispettivi compagni, Giulia Salemi. E poi i cantanti Tananai, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi e Dargen D’Amico: tutti si sono esibiti per gli sposi.