Ewan McGregor riceve la stella sulla Walk of Fame: l’omaggio di Hayden Christensen in stile ‘Star Wars’

(Adnkronos) –

Ewan McGregor ha ricevuto un importante riconoscimento per la sua carriera di attore: l’iconica stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E, per presentarlo e rendergli omaggio in quest’occasione, è stato scelto un collega con cui ha condiviso uno dei suoi ruoli più noti, quello di Obi-Wan Kenobi nella saga di Star Wars: Hayden Christensen, che interpreta Anakin Skywalker / Darth Vader. Il suo discorso, che parla di amicizia e gentilezza, è stato molto apprezzato dai fan.

“Ewan McGregor è uno dei nostri migliori attori e, secondo me, la persona più cool del pianeta”, così Christensen ha iniziato il suo discorso. Dopo aver ammesso di essere sempre stato un fan del suo modo di recitare, da quando lo vide in ‘Trainspotting’, ha raccontato il loro primo incontro: “Eravamo entrambi in Australia e ci preparavamo a iniziare l’Episodio II di ‘Star Wars’. Ero nello studio in cui avremo girato e il produttore mi disse che me lo avrebbe presentato e io ero veramente emozionato all’idea. Quando sono entrato nella stanza, prima ancora di vederlo, ho sentito la sua voce esclamare il mio nome con un tale entusiasmo… penso che mai nessuno avesse detto il mio nome in quel modo! Poi mi ha dato un grande abbraccio caloroso. Abbiamo iniziato a parlare e ho capito che era una persona stupenda, è stato così gentile con me. Da quel momento, ho capito che stavo incontrando una persona speciale, non solo come attore. Ho capito che stavo conoscendo un amico”. Hayden Christensen ha anche scherzato sui loro ruoli in Star Wars: “Certo, un amico che poi mi avrebbe lasciato senza gambe a morire nei pressi di un vulcano, ma forse dovevo aspettarmelo…”.

Poi ha voluto ricordare l'”iconica performance come Obi-Wan Kenobi” di Ewan McGregor. “Guardarlo recitare è stata una masterclass. Guardarlo – ha spiegato l’attore canadese – in quel ruolo è la miglior forma di magia perché ti fa credere in qualcosa di più grande. Lui è Obi-Wan, non lo stava solo impersonando. Io ho vissuto in uno stato di stupore durante le riprese”.

“Voglio ringraziarti, Ewan, per essere stato il miglior Maestro Jedi che chiunque avrebbe mai potuto desiderare. Mi hai sempre coperto le spalle e ti ringrazio per questo. È stato un onore e una gioia lavorare con te e duellare con le spade laser al tuo fianco. Ma più di ogni altra cosa, sono felice di poterti chiamare amico. Ti voglio bene, fratello”: le ultime parole prima di uno stretto abbraccio fra i due.

Non solo Hayden Christensen. Ad accompagnare Ewan McGregor in questa giornata di festeggiamenti anche la sua famiglia: l’attuale moglie, l’attrice Mary Elizabeth Winstead, e il loro figlio Laurie, e poi tre delle quattro figlie avute con l’ex moglie Eve Mavrakis: Clara, Jamyan ed Esther Rose.