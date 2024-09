Arianna Meloni: “Qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo”

(Adnkronos) – “E’ stata un’estate curiosa, ma in realtà da più di una anno qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate ad arte”. A dirlo è Arianna Meloni, responsabile adesioni e segretaria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier Giorgia, intervenendo all’incontro ‘L’Italia e i territori, come cambia l’Emilia-Romagna’.

“Con questa opposizione non facciamo altro che crescere nei sondaggi, Giorgia non si sta risparmiando”, ha aggiunto, continuando: “Noi siamo gente che sta in politica da anni, siamo un esercito, stiamo dando un insegnamento all’opposizione, gli italiani, dopo due anni di governo, stanno continuando a credere in noi”.

“Il mio ruolo nella politica italiana? Siamo un partito che ha una sua organizzazione, io mi occupo di tesseramento e di segreteria politica, uno dei dipartimenti nazionali. Non va confuso con il segretario, noi poi non abbiamo il segretario in Fdi, ma il presidente”, sottolinea Meloni, che continua: “Ho una storia e un percorso che mi rendono autorevole, ma non sono il capo del partito, passa per me quello che mi compete”.

E sull’ex marito Lollobrigida, dice, “se ne facciano una ragione, lui fa il ministro perché è bravo, non c’è nessuna ragione di familismo”. Il “ruolo che ha Francesco Lollobrigida – sottolinea – non è legato a motivi di altra natura, ma perché lo deve al suo percorso. Adesso è partita la moda di dire che lo cacceranno dal governo. Ma pietà, noi siamo gente seria”.

L’esponente FdI è poi intervenuta sul caso Boccia: “La vicenda è chiusa, se ne è parlato fin troppo, vicenda dolorosa, Sangiuliano è stato un ottimo ministro, chiaramente si è dimesso perché si è voluto dimettere per una faccenda personale, di gossip”

“La richiesta del pm per Salvini? Sono rimasta basita, se un ministro che fa il suo lavoro rischia sei anni allora è surreale”, dice quindi Meloni. Che poi passa al tema migranti. “Giorgia parla benissimo tutte le lingue, vedere un premier che parla le lingue fa la differenza. Ha riportato l’Italia al centro dello scacchiere internazionale. Gli sbarchi irregolari sono crollati del 64%”, spiega, aggiungendo: “Ci sono dei leader che stanno venendo in Italia per capire quali sono le nostre azioni, oggi l’Europa ha preso nuova consapevolezza”.