(Adnkronos) – Buona la prima per Luna Rossa, che sconfigge American Magic nella regata d’esordio della semifinale di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa parte male, ma dal terzo lato inizia un’appassionante rimonta, resistendo poi nel finale al disperato tentativo degli americani e chiudendo con 7″ di vantaggio. Tra poco le due imbarcazione torneranno in acqua per la seconda regata.