Mel Young usa il calcio per ridare fiducia alle persone. Storia di uomini e donne che da 21 anni ritrovano sé (e anche una dimora).

Cristiano Guarneri, scrittore e giornalista di Mondo Padano, prova a raccontare che in un mondo dove tutto sembra buio, le luci non mancano mai. Le fa con un podcast che raccoglie storie vere, piccole e grandi. Una sorta di mappa che rimette l’uomo davanti al senso della propria vita.

