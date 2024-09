Treviso, donna scompare con la figlia di 3 anni: trovata l’auto

(Adnkronos) – E’ stata ritrovata l’auto di Susanna Recchia, la donna di Miane, Treviso, che risulta scomparsa da ieri sera con la figlia minore di tre anni. “La vettura è stata ritrovata a Covolo (Tv). Nessuno a bordo, pertanto le ricerche di madre e figlia si concentrano in zona”, ha confermato l’assessore regionale veneto Gianpaolo Bottacin attraverso un post su Facebook.

Il compagno della 45enne ieri doveva passare a prendere la figlia, ma in casa non ha trovato nessuno. La donna, allontanatasi con la sua Volkswagen Tiguan bianca, ha lasciato a casa anche il cellulare e il portafoglio con tutti i documenti. Dopo la denuncia fatta oggi dall’uomo, la Prefettura di Treviso ha quindi attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse sia con pattuglie che con i lettori di targa dei semafori che con l’elicottero dei Vigili del fuoco.