Coppa Davis, oggi in campo Berrettini e Arnaldi: orari, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Coppa Davis 2024 con l’Italia, matematicamente qualificata per la finale di Malaga, che torna in campo oggi schierando Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi in due diversi match all’Unipol Arena di Bologna.

Fissato per le 15.00 il match che vedrà Berrettini sfidare il tennista olandese Botic van de Zandschulp. Di seguito, quindi, la partita di Arnaldi contro l’olandese Tallon Griekspoor. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta in chiaro su Rai 2 e, per gli abbonati, sul canale 203 di Sky, sul canale 203. Partite disponibili anche in streaming su RaiPlay e, sempre per gli abbonati, su Sky Go e Now.