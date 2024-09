Juve, Chiellini torna e farà il dirigente

(Adnkronos) – Giorgio Chiellini torna alla Juventus per iniziare la carriera da dirigente. Chiellini, 40 anni, ha indossato la maglia bianconera dal 2005 al 2022, per quasi tutta la carriera, chiusa con l’avventura nella MLS con il Los Angeles FC. Dal 16 settembre, rende noto il club, sarà dirigente nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.

Chiellini “lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera”.