Scooter contro auto nel napoletano, morto 20enne

(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina prima dell’alba nel napoletano. Uno scooter, con in sella due ragazzi di 18 e 20 anni, si è scontrato con un’auto a Marano, in via del Mare. Feriti gravemente, i due sono stati portati in ospedale a Pozzuoli ma, dopo vari tentativi di rianimazione, il 20enne è morto. Per il più giovane, invece, 30 giorni di prognosi per fratture varie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano che stanno svolgendo indagini per ricostruire dinamica e responsabilità. I veicoli sono stati sequestrati.