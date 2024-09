Parma-Udinese 2-3, rimonta bianconera e primo posto in classifica

(Adnkronos) –

L’Udinese vince 3-2 in rimonta a Parma e vola in testa alla Serie A, dopo quattro giornate, com 10 punti. Al Tardini i friulani sotto di due reti alla fine del primo tempo per i gol di Delprato al 2′ e Bonny al 43′, ribaltano la partita nella ripresa con il gol di Lucca al 49′ e la doppietta di Thauvin, a segno al 68′ e al 79′. In mezzo alla doppietta dell’attaccante francese i ducali restano in dieci per l’espulsione di Keita per doppia ammonizione al 73′.

I bianconeri salgono così a quota 10 in classifica, un punto in più del Napoli e due in più di Inter, Juventus e Torino, i ducali restano invece fermi all’undicesimo posto con 4 punti come Lazio e Lecce, con i biancocelesti che scenderanno in campo tra pochi minuti in casa con il Verona.

La partita si sblocca subito al 2′ con un gol di Delprato: cross di Mihaila dalla destra, il capitano si fa trovare pronto in area e supera Okoye per l’1-0. Al 6′ provano a replicare gli ospiti con una conclusione di Thauvin dal limite dell’area di rigore: blocca Chichizola. Al 7′ bell’azione del Parma in ripartenza. Coulibaly dalla sinistra serve Mihaila che tocca corto per Cancellieri. Quest’ultimo è costretto ad anticipare la conclusione che termina sul fondo. Al 9′ cross di Kamara dalla sinistra, Lovric tutto solo all’interno dell’area di rigore non riesce a calciare bene. Al quarto d’ora azione personale di Man, doppia sterzata su Kamara, libera il mancino e conclude, bravo Okoye a deviare in angolo.

Al 17′ cross di Ehizibue per Lucca che prova una mezza rovesciata mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 20′ Thauvin sfiora l’eurogol. Cross di Kamara dalla sinistra, l’attaccante si coordina alla perfezione e in mezza rovesciata la mette di poco a lato. Al 23′ azione manovrata dei ducali che liberano per la conclusione Mihaila: pallone che termina alto. Alla mezz’ora clamoroso autogol rischiato dagli emiliani. Coulibaly alza un campanile all’interno dell’area di rigore, pallone che si stampa sulla parte alta della traversa. Al 35′ tentativo da fuori area di Karlstrom con palla alta. Al 42′ tiro a giro di Thauvin e palla fuori di un soffio. Passa un minuto e arriva raddoppio emiliano: imbucata di Man, Bonny protegge alla perfezione il pallone e di punta lo mette alle spalle di Okoye.

Nella ripresa cambia completamente la partita. Al 4′ i bianconeri accorciano le distanze con Lucca. Cross di Kamara dalla sinistra e colpo di testa vincente dell’ex attaccante dell’Ajax. Al 9′ cross di Thauvin dalla sinistra, Balogh si distende in scivolata, anticipando gli avversari, e la mette in angolo. Al quarto d’ora ancora Udinese in avanti: cross di Thauvin dalla bandierina del calcio d’angolo, con Lucca che non riesce di poco a girarla di testa.

Al 23′ Thauvin pareggia: sponda di testa di Davies, con il capitano bianconero che a porta vuota la mette alle spalle di Chichizola. Al 28′ piove sul bagnato per il Parma che resta in dieci per l’espulsione di Keita per doppia ammonizione. Al 34′ i friulani completano la rimonta ancora con Thauvin: tiro di Ekkelenkamp deviato da Chichizola sulla ribattuta arriva il capitano bianconero che firma il gol vittoria. Lungo check del Var per verificare la posizione dell’autore del gol che risulta regolare e l’Udinese può esultare. Nel finale l’Udinese difende senza particolari problemi il gol di vantaggio, anche perché il Parma rimasto in dieci uomini non ha la forza di andare a caccia del pari.