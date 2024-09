Ramazzotti-Virzì, regista ritira querela. Il suo legale: “Atto unilaterale nell’interesse dei figli”

(Adnkronos) – Il regista Paolo Virzì ha ritirato la querela nei confronti della ex moglie Micaela Ramazzotti dopo la maxi lite avvenuta il 17 giugno in un ristorante all’Aventino. “E’ un atto unilaterale di Paolo Virzì che sta lavorando molto seriamente a una ricomposizione delle relazioni familiari soprattutto nell’interesse dei figli”, conferma all’Adnkronos l’avvocato Grazia Volo, legale del regista.

Commentando la notizia, l’avvocato David Leggi legale, insieme alla collega Annamaria Bernardini De Pace, dell’attrice Micaela Ramazzotti, afferma: “Al momento non abbiamo ritirato la querela. Ramazzotti è pronta a passare sopra anche all’episodio di quella sera, solo ed esclusivamente nel momento in cui Virzì, così come è stato solerte nel rimettere velocemente la querela, si attivi in maniera concreta nell’interesse dei figli in sede civile”.

“Ramazzotti è pronta a fare un passo indietro solo ed esclusivamente nel momento in cui Virzì dimostrerà che ha effettivamente a cuore la tutela dei ragazzi”, conclude.