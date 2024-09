Torna il Grande Fratello, tra vip e persone comuni: nuova casa per i ‘reclusi’

(Adnkronos) – Si aprono oggi le porte del villaggio del Grande Fratello 2024. Una nuova casa, uno studio rinnovato e tante storie inedite da raccontare: debutta oggi, lunedì 16 settembre in prima serata su Canale 5, la nuova edizione del programma tra sorprese, importanti riconferme e novità assolute. A guidare il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, torna Cesara Buonamici e debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa, si contenderanno un montepremi finale di 100mila euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, in una lunga convivenza forzata, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. Tra le novità, l’inaugurazione del nuovissimo Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma, che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

“Grande Fratello” sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 16 e giovedì 19 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).