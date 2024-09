Torna ‘Uomini e donne’ dopo i numerosi rinvii: chi sono i 4 nuovi tronisti

(Adnkronos) – Amore, dinamiche relazionali e sentimentali, amicizia e corteggiamento tornano nella nuova edizione di ‘Uomini e Donne’, in onda da lunedì 23 settembre alle 14.45 su Canale 5. Nel dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, oltre agli ‘Over’ torna il ‘trono classico’ con quattro nuovi protagonisti: Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Seduti accanto a loro, in veste di opinionisti, i volti amati del programma: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Martina De Ioannon arriva dall’ultima edizione di ‘Temptation Island’. Dopo la fine della relazione con Raul Dumitras e la conoscenza con il tentatore Carlo che non è decollata, ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. Vive a Roma con i genitori e tre fratelli più piccoli. Ha una famiglia unita e si reputa molto fortunata per questo. Lavora nel ristorante di famiglia, si definisce forte e decisa, simpatica e solare ma anche disordinata, distratta e ‘scordarella’. Cerca un ragazzo che condivida i suoi stessi valori, soprattutto la libertà cosa per lei fondamentale.

Anche Francesca arriva da ‘Temptation Island’. Dopo la rottura con Manuel Maura, ha deciso di rimettersi in gioco in amore. Nella vita è un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici. Ama il suo lavoro perché per natura le piace aiutare gli altri. Si reputa una donna su cui si può contare, leale, generosa e risoluta. Amare per lei vuol dire mettersi sullo stesso piano, fare squadra e condividere. Ora cerca un amore come quello dei suoi genitori che stanno insieme da 25 anni e ancora si amano tantissimo.

Michele Longobardi lavora nella pubblica amministrazione. È un ragazzo estroverso, espansivo, gli piace stare al centro dell’attenzione ma è anche un po’ permaloso. È molto sensibile e la sua emotività in passato lo ha portato ad affrontare un periodo di ansia e attacchi di panico. È stato un periodo molto duro, ma grazie a quell’esperienza ha trovato forza di volontà e fiducia in sé stesso. A ‘Uomini e Donne’ vorrebbe trovare la ragazza giusta con cui condividere la quotidianità. È molto legato al nonno che è un grande fan del dating show.

Imprenditore nel settore della ristorazione da quando ha 22 anni, Alessio Pecorelli è un ex militare, si è arruolato quando aveva 18 anni. Nella sua vita si è sempre dato da fare, ha fatto diversi lavori, dal bagnino al meccanico. È un amante degli sport da combattimento ed è molto legato alla sua famiglia. È single da due anni e mezzo, dopo la fine della sua ultima relazione ha avuto tante frequentazioni ma fa molta fatica a legarsi. Cerca una donna che gli faccia provare delle emozioni forti e con la quale costruire qualcosa di importante.