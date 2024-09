Champions, Milan-Liverpool 1-3. Ibra: “Qui comando io”

(Adnkronos) – Il Milan perde in casa per 3-1 contro il Liverpool nel match d’esordio nella Champions League 2024-2025. I rossoneri partono bene ma poi vanno sotto e nella ripresa non riescono a rimettere in piedi la sfida.

Fonseca per l’esordio opta per tre cambi rispetto alla formazione schierata dall’inizio contro il Venezia, con Calabria che viene preferito a Emerson Royal e Tomori che torna titolare al posto di Gabbia. Poi Morata dal 1′ invece di Abraham. Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, conferma il suo 4-2-3-1, ma in difesa dà spazio a Tsimikas, e con il trio alle spalle di Diogo Jota, con Gakpo preferito a Luis Diaz. Niente da fare anche per Federico Chiesa.

Rossoneri subito in gol. Al 3′ Pulišić si invola sulla destra e scambia con Morata tagliando fuori Tsimikas. Arrivato all’interno dell’area, resiste al ritorno di Mac Allister e incrocia benissimo il destro battendo Alisson sul secondo palo per l’1-0. La gara sembra mettersi in discesa ma Maignan accusa un risentimento muscolare al quadricipite. Il Liverpool sale di intensità e al 17′ Jota imbuca per Salah che con il destro calcia fortissimo dall’interno dell’area, colpendo in pieno la traversa. Al 23′ arriva il pari degli inglesi: Alexander-Arnold pennella un calcio di punizione perfetto per la testa di Konatè che anticipa sia Tomori che l’uscita non perfetta di Maignan e schiaccia in porta il colpo di testa del pareggio, 1-1.

I rossoneri arretrano e al 26′ Diogo Jota calcia a botta sicura sull’uscita di Maignan, ma non trova la porta. Il Milan traballa e al 30′ altra doppia occasione per i Reds, prima Gakpo si fa respingere il tiro da Maignan e poi Salah che calcia fortissimo con il sinistro e colpisce la seconda traversa della sua partita. L’egiziano ci riprova di nuovo al 40′ ma Maignan respinge ancora in corner. Il Milan capitola al 41′: Tsimikas su calcio d’angolo trova la testa di van Dijk, che con un grande stacco batte il portiere del Milan da distanza ravvicinata per il 2-1. Poi in pieno recupero ancora il portiere rossonero salva su Gakpo.

Ad inizio ripresa la musica non cambia e al 48′ è ancora Maignan a salvare i rossoneri su Diogo Jota che colpisce a botta sicura, ma viene fermato dall’uscita bassa del portiere. Il Milan prova a reagire e al 59′ grandi proteste di Morata per un presunto fallo di Gravenberch nell’area del Liverpool ma per l’arbitro Eskaas non c’è nulla. La squadra di Slot quindi ricomincia a macinare gioco e al 64′ arriva un’altra doppia occasione: Szoboszlai si gira e calcia, ma la sua conclusione viene respinta da Torriani, il giovanissimo portiere entrato al posto di Maignan costretto ad uscire per infortunio, poi sulla ribattuta il pallone finisce dalle parti di Tsimikas, che incrocia troppo il tiro.

Al 67′ arriva il tris dei Reds: perfetto contropiede con Gakpo che scappa via a Pavlovic, entra in area e appoggia all’indietro per Szoboszlai che di prima deposita il pallone in rete per il 3-1. Il Milan si sistema con il 4-4-2 con Reijnders che arretra la sua posizione vicino a Fofana, mentre Abraham entra per affiancarsi a Morata. Il Milan alza il baricentro e al 73′ grande azione personale di Leao, ma Gravenberch respinge in corner. I rossoneri non mollano e all’85’ Theo Hernandez recupera un pallone sulla trequarti e calcia dai 20 metri a incrociare ma il pallone esce di poco. Al 97′ ultimo squillo con Leao che va via sulla sinistra e calcia fortissimo, colpendo il palo, ma ormai è troppo tardi.

Il match viene preceduto dalle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, uomo forte in società per decisione della proprietà, ricompare dopo un breve periodo di assenza. “Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Si lavora, si pedala”, dice a Sky. “Comando io, sono io il boss e tutti lavorano per me. Si lavora in silenzio”.