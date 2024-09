Influenza, Aifa autorizza 8 vaccini per la stagione 2024-2025

(Adnkronos) – Sono 8 i vaccini autorizzati dall’Aifa e dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) per l’immunizzazione contro l’influenza stagionale destinata a diffondersi tra il 2024 e il 2025. Come ogni anno, i ceppi virali sono stati aggiornati secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), basate sulle caratteristiche antigeniche dei ceppi virali circolanti nell’ultima stagione, come riferisce in una nota l’Agenzia italiana del farmaco.

I vaccini autorizzati dall’Aifa con procedure di mutuo riconoscimento e decentrata (determina Aifa numero 710/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2024) sono:

Efluelda Tetra (Sanofi Pasteur), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni;

Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline biologicals S.a.), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età;

Influvac S (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età;

Influvac S Tetra (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età;

Vaxigrip Tetra (Sanofi Pasteur Europe), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti, comprese le donne in gravidanza, e dei bambini dai 6 mesi di età. La vaccinazione materna delle donne in gravidanza estende la protezione ai lattanti a partire dalla nascita e fino ai 6 mesi di età (protezione passiva).

I vaccini autorizzati con procedura centralizzata (coordinata dall’Ema) sono: Fluad tetra (Seqirus Netherlands B.V.), adiuvato, sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti (di età pari o superiore a 50 anni);

Flucelvax Tetra (Seqirus Netherlands B.V.), sospensione iniettabile, indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini da 24 mesi di età;

Fluenz (Astrazeneca AB) spray nasale, indicato per l’immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni.

L’Aifa ricorda che “non tutti i vaccini autorizzati per l’uso sono necessariamente disponibili sul mercato. Le Regioni infatti decidono annualmente, tramite gare per la fornitura di vaccini, tra i prodotti disponibili in commercio, quelli che verranno utilizzati durante le campagne vaccinali”. Il ministero della Salute ha raccomandato di condurre le campagne di vaccinazione antinfluenzale regionali a partire dall’inizio di ottobre.

“La vaccinazione – rimarca l’agenzia – è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente, tra gli altri, a tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, alle donne in gravidanza e nel post-partum, ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, a chi è affetto da malattie croniche che espongono a un maggior rischio di complicanze in caso di influenza, alle persone ricoverate presso strutture di lungodegenza, ai familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, come medici e personale sanitario e socio-assistenziale, forze di polizia e vigili del fuoco”.