Maltempo oggi con temporali e venti forti, allerta meteo gialla in 10 regioni

(Adnkronos) –

Maltempo in arrivo oggi 17 settembre sull’Italia con temporali e forti venti: scatta l’allerta metro gialla in 10 regioni. Pioggia, grandine e calo delle temperature con il ciclone autunnale che da Nord al Centro e al Sud dominerà la scena fino a giovedì 19 settembre. Riflettori puntati in particolare su Emilia Romagna e Marche nelle prossime ore.

Il maltempo diffuso è alla base dell’allerta gialla temporali che riguarderà un lungo elenco di regioni: interessate zone di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sugli interi territori di Molise, Basilicata e Puglia, su parte di Campania e Sardegna.



“Una vasta perturbazione, attualmente centrata sull’area balcanica, determinerà un graduale inasprimento delle condizioni di maltempo sul nostro Paese, con precipitazioni sparse sul territorio, specie settori adriatici, più diffuse e persistenti su Emilia-Romagna e Marche. Inoltre, la formazione di un’area di bassa pressione sul basso Tirreno genererà una intensificazione dei venti nord-orientali sui settori adriatici centro-settentrionali”, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Il quadro meteo sarà caratterizzato dalle prime ore di oggi precipitazioni diffuse e persistenti, anche con temporali, su Emilia-Romagna e Marche. Pioggia, con intensità che potrà essere rilevante, in particolare sulle regioni del Centro sul versante adriatico (Abruzzo e Molise). Anche il Meridione verrà interessato dal maltempo che colpirà Campania, Puglia e Basilicata.

Attesi, inoltre, dal primo mattino di oggi, venti da forti a burrasca nord-orientali, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche, specie su settori costieri e appenninici, con mareggiate sulle coste esposte.