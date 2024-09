WellWeek 2024, a Roma il Mobility Forum di Comunicazione Italiana

(Adnkronos) –

Seconda tappa della WellWeek, festival itinerante della sostenibilità e del benessere: arriva il Mobility Forum di Comunicazione Italiana dedicato alle smart city e alla mobilità intelligente. L’evento si terrà il 18 settembre a Roma presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, tra i Main Media Partner dell’evento, e si concentrerà su temi cruciali come la transizione energetica, la smart mobility e la qualità della vita urbana, offrendo una piattaforma di discussione tra rappresentanti istituzionali, aziende e cittadini.

Il forum include talk show e tavoli di lavoro riservati, nel corso dei quali esperti e leader del settore esploreranno il ruolo delle tecnologie avanzate nella costruzione di città più intelligenti e sostenibili. Tra gli argomenti in agenda ci saranno l’evoluzione delle infrastrutture per una mobilità più green, la gestione delle risorse energetiche e le nuove prospettive di mobilità pubblica e privata.

Tra i momenti di maggior rilievo, il talk show di apertura, dal titolo ‘Verso la smart mobility: strategie per mettere al centro la sostenibilità urbana e il benessere delle persone’, condotto dal vicedirettore di Adnkronos Giorgio Rutelli e con la partecipazione di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, ed Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità del Comune di Roma, oltre a Carla Messina (Mit), Franco Middei (Atac), Nicola Pascale (Anm) e Valentino Sevino (Amat).

Seguirà un Main Keynote Speech in collaborazione con Atac Spa – Azienda per la Mobilità del Comune di Roma, a cura di Franco Middei (Direttore Corporate / Atac). Molteplici e diverse saranno le realtà a portare una testimonianza sul presente e sul futuro della smart mobility: Regione Toscana, Enilive, Safilo Group, Cremonini, Fastweb, Enel X Way, FlixBus, Renault Italia, tra le altre. L’evento si svolgerà sotto il Patrocinio di Regione Lazio e Roma Capitale.

Oltre ad Adnkronos, hanno collaborato in qualità di Main Media Partner Corriere della Sera e Rds, Atac Spa – Azienda per la mobilità del Comune di Roma e Azienda Napoletana Mobilità Anm in qualità di Official Partner, oltre a Spencer Lewis in qualità di Content Partner. Kuriu in qualità di Social Media Partner. Kuriu in qualità di Social Media Partner. Fasi.eu, AssoBenefit, Pentapolis Group in qualità di Media Partner. Consecution Group, Kekyjob, Vip District, Walà in qualità di Partner Associativi. Università degli Studi di Milano Bicocca, Università Iulm in qualità di Partner Accademici.

